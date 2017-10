13:00, 28 Tetor 2017

Kanceri i gjirit mund të trajtohet në qoftë se ju jeni me fat, por nuk mund të harrohet lehtë.

Plagët që lë pas qëndrojë aty për vite – duke kujtuar kështu kohën e vështirë që ju keni përjetuar.

Por disa gra kanë gjetur forcën për të eliminuar kujtimet e tyre të këqija duke krijuar art në gjoksin e tyre.

Shumë nga këto to kanë bërë tatuazhe të cilat kanë pak histori brenda.

Përshembull njëra nga to, ishte diagnostikuar me kancer në sezonin e çeljes së qershive, më pastaj ajo vendosi që përgjithmonë në gjoksin e saj të mbajë një degë me lule qershie, transmeton Klan Kosova.

Por jo vetëm kjo, secila nga këto gra kanë bërë tatuazhe me domethënie për jetën e tyre të “re”.

Tetori njihet si muaji i vetëdijesimit kundër kancerit të gjirit – ju gra pavarësisht gjendjes suaj shëndetësore bëjeni një kontroll, me qëllim që gjithmonë të jeni një hapë para kësaj sëmundjeje.



















