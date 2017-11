20:32, 8 Nëntor 2017

Një familje me kushte të rënda ekonomike në Llaushë të Podujevës u bë me shtëpi. Objekti u ndërtua me mjete të Forumit të Femrave shqiptare. E këto po premtojnë se do të ndihmojnë edhe familje tjera në nevojë.

Kronikë nga Merita Neziri.

