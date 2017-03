14:52, 8 Mars 2017

Gratë dhe vajzat e fshatit Hade të Obiliqit, në bashkëpunim me Forumin për Iniciativa Qytetare, kanë organizuar një protestë ndaj siç kanë thënë “dështimit të institucioneve të Kosovës dhe Bankës Botërore për vite me radhë, për të realizuar një zhvendosje me dinjitet dhe sipas standardeve” për banorët e këtij fshati, njofton Klan Kosova.

Gjatë kësaj proteste ato mbanin në duar pankaratat si: “Boll me Qymyr”, “13 vjet, izolim dhe varfëri të skajshme”, etj.

Banoret e këtij fshati po kërkojnë që sa më parë t`iu u bëhet një zgjedhje për shpronësimin pasi që theksojnë se edhe jeta e tyre është në rrezik .

Ata kërkojnë nga organet kompetente që sa më parë të merret një vendim për ta dhe të jenë të lirë të ndërtojnë shtëpitë e tyre , njofton Klan Kosova.

