19:24, 28 Shtator 2017

Autori i vjedhjes së Parisit, ku viktimë ishte Kim Kardashian, i ka shkruar një letër kërkim falje Kimit, mirëpo asaj nuk po i bën përshtypje ky veprim.

Burime të TMZ kanë thënë që avokatët e Kim Kardashian kanë pranuar një letër nga Aomar Ait Khedache drejtuar yllit të Keeping Up With The Kardashians.

“Pasi kam parë emocionet tuaja dhe kam kuptuar dëmet psikologjike që të kam shkaktuar, vendosa t’ju shkruaj. Dua t’ju them se sa shumë jam bërë pishman për veprimin që kam bërë, sa shumë jam prekur kur të kam parë të përlotur” thuhet ndër të tjera në këtë letër.

Megjithatë këto fjalë nuk i kanë bërë përshtypje Kimit, por më shumë i duket se autori po kërkon simpati para gjykimit.

