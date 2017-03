8:40, 18 Mars 2017

Qifti Selena Gomez dhe The Weeknd nuk po munden të kalojnë asnjë sekondë larg prej njëri-tjetrit.

Këngëtarja e “Can’t Keep My Hands to Myself” është parë nëpër Toronto e veshur me një pallto dhe xhemper të zi, tek ka marrë pa ndalë puthje nga i dashuri The Weeknd.

27 vjeçari është duke shijuar pauzën pas turneut që ka pas nëpër botë.

Çifti është parë fillimit duke drekuar në The Thompson dhe më pas edhe tek kenë dalë të shëtisin në vendin ku banojnë.

Ata kanë befasuar fansat e tyre me romancën e dashurisë, kur u bë publike në janar, derisa janë zënë duke shkëmbyer puthje në Santa Monica’s Giorgio Baldi./Klan Kosova/



