9:05, 7 Tetor 2017

Numërimi i të ashtuquajturave “vota special” pas zgjedhjeve në Zelandë të Re, i ka siguruar një vend në Parlamentin e këtij shteti edhe Golriz Ghahraman – deputetja e parë refugjate në histori të këtij shteti.

Ghahraman kishte ardhur në Zelandë të Re nga Irani kur ishte vetëm nëntë vjeçare.

Tani 36 vjeçare, Ghahraman, që i takon partisë së të gjelbërve, ka punuar më parë për Kombet e Bashkuara si avokate ndërsa është shkolluar në Universitetin e Oxfordit.

Në zgjedhjet e fundit në Zelandë asnjë parti nuk ka arritur ta fitojë shumicën prej 61 votash që ta formojë qeverinë.

Partia Nacionale që udhëhiqet nga Bill English, në zgjedhjet e 23 qershorit ka fituar 58 ulëse, ndërsa Laburistët që udhëhiqen nga Jacinda Ardern, arritën 45 ulëse.

Tani qeveria duhet të formohet me koalicione dhe pritet që ai që do të vendos se kush do ta bëjë qeverinë do të jetë edhe njëherë, populisti i paparashikueshëm, Winston Peters – lideri i Partisë së Parë të Zelandës së Re.

Të Gjelbrit që kanë siguruar shtatë ulëse, janë partnerë natyralë të Laburistëve.

