11:03, 20 Maj 2017

Bibiana Steinhaus do të jetë e para gjyqtare femër në ligën me elitare të futbollit gjerman, Bundesliga.

Oficerja 38 vjecare e policisë do të jetë një nga katër gjyqtarët e rinj në këtë ligë, për edicionin e ri 2017-18.

Steinhaus – partere e ish gjyqtarit të Premierligës Howard Webb – ka gjykuar në disa ndeshje të ligës së dytë të futbollit gjerman për gjashtë vjet.

“Jam e vetëdijshme që do të jem e para gjyqtare femër në Bundesligë dhe veprimet e mia do të përcillen me kujdes”.

“Është ëndërr e bërë realitet. Mezi po e pres këtë periudhë të re të jetës time”.

