9:08, 26 Prill 2017

Dhoma e Specializuar e Gjykatës Kushtetuese ka bërë të ditur se sot do të shpallë vendimin mbi Referimin e Rregullores së Procedurës dhe të Provave.

Kryegjykatësja e Dhomës së Specializuar të Gjykatës Kushtetuese të Dhomave të Specializuara të Kosovës, gjykatëse An Pauër-Ford, do të shpallë përmbledhjen e vendimit në lidhje me kushtetutshmërinë e Rregullores së Procedurës dhe të Provave që miratuan gjykatësit e Dhomave të Specializuara të Kosovës më 17 mars 2017

Shpallja e këtij vendimi do të bëhet në ndërtesën e Dhomave të Specializuara të Kosovës në Hagë.

