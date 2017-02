20:38, 21 Shkurt 2017

Qeveria e Kosovës përveç qe do të mbuloi shpenzimet për mbrojtjen e të gjithë atyre që do të akuzohen nga Gjykata Speciale, do të mbuloi edhe shpenzimet për vizita të familjes së ngushtë, njofton Klan Kosova.

Kjo është rregulluar me një udhëzim administrativ nga Ministria e Drejtësisë, të cilin e ka siguruar Klan Kosova.

Detajet tjera i mësojmë nga kronika e përgatitur nga Blerta Ahmeti.

