14:09, 16 Mars 2017

Drejtori i të ashtuquajturës Zyre serbe për Kosovën Zyrës Marko Gjuriq u takua me ambasadorin e Austrisë Johanes Eigner me të cilin ka folur mbi situatën politike dhe të sigurisë në Kosovë dhe në rajon.

“Gjatë javëve të fundit kemi qenë dëshmitarë të pëpjekjeve të organizuara dhe të sinkronizuara të bartësve të idesë së Shqipërisë së Madhe që ta destabilizojë rajonin”.

Prishtina siç tha ai “ka gjeneruar një atmosferë të fushatës mosbesimit për formimin e të ashtuquajturës ushtri e Kosovës, me tentativën për ta grabitur pronën e Republikës së Serbisë në Kosovë, me ndërprerjen e dialogut me Beogradin dhe refuzimi me kokëfortësi për të filluar procesin e formimit të Asociacionit të komunave serbe.”

Gjuriq tha se pavarësisht çdo gjëje Beogradi mbetet i përkushtuar për dialog me Prishtinën, sepse ai beson se bisedimet janë mnëyra më efikase për t`u mbrojtur nga përshkallëzimi i tensioneve etnike dhe garantimin e sigurisë së popullit serb, raportojnë mediat serbe, transmeton Klan Kosova.