12:03, 1 Mars 2017

Drejtori i të ashtuquajturës Zyre serbe për Kosovën Marko Gjuriq ka thënë se ai është ndalur së besuari në gatishmërinë e Prishtinës për të punuar në zbatimin e marrëveshjeve nga Brukseli, por shtoi se ai ishte i bindur se Asociacioni i Komunave Serbe do të formohet.

“Unë besoj se është e nevojshme që menjëherë të fillojnë punimet në zhvillimin e Statutit për themelimin e AKS-së. Beogradi është i gatshëm që menjëherë të hyjë në Brukseli punuar së bashku në zhvillimin e Statutit”

‘ Gjithashtu, ne nuk pranojmë ndonjë pretendim për veprim të njëanshëm në këtë drejtim, për shkak se AKS-në nuk duhet ta formojnë as Prishtina e as Isa Mustafa por serbët nga Kosova me ndihmën dhe mbështetjen e Beogradit dhe Prishtinës “, ka thënë Gjuriq për të përjavshmen “Jedinstvo”, transmeton Klan Kosova.

