2 Gusht 2017

Organizatorët e festivalit filmit dokumentar Dokufest, që mbahet në Prizren, thonë se gjithçka është gati për këtë ngjarje kulturore.

Gati janë edhe prizrenasit që hotelet e shtëpitë e tyre i kanë përgatitur për mysafirët.

Disa prej tyre, tashmë veç janë vendosur në këtë qytet dhe po presin befasi nga festivali.

Ndërkohe ky festival, i cili organizohet për herë të 16-të, për këtë vit ka tematikë “Të ardhmen”.

Ky festival do të filloj me 4 dhe do të përfundoj me 12 gusht, kur edhe do të ndahen çmimet për fituesit.

