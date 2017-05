21:48, 17 Maj 2017

Ardian Gjini nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka thënë se Kadri Veseli, kryetari i Partisë Demokratike do të bindet se veproi mirë, për vendimin që morri, se Haradinaj të jetë kandidati për kryeministër i këtij koalicioni.

“Aleanca mendon se Haradinaj i mungon si kryeministër Kosovës”.

Kështu ka thënë Gjini në Zona B të Klan Kosovës. Madje ai ka treguar edhe disa detaje nga takimi që kanë pasur para nënshkrimi të koalicionit më PDK-në e Veselit.

“Kemi diskutuar për ndarjen e rasoreve dhe pozitave, është diskutuar për aspektet programore”.

“Për postin e kryeministrit nuk është diskutuar as dy minuta, pasi kjo ka qenë ofertë e PDK-së”.

“Nëse kjo nuk kish qenë në ofertë sipas gjitha gjasave nuk do të shkonim”.

Gjini tutje ka thënë se partneriteti me PDK-në mund të vazhdojë edhe tutje nëse nuk ndërhyhet në qeverisjen e Haradinajt.

“Nëse qeverisja Haradinaj ka me pas sukses dhe nuk ka me pas ndërhyrje, që nuk besoj se do të ketë – ne do ta vazhdojmë partneritetin me PDK-në”.

“Tash për tash kjo marrëveshje është një dokument për ta qeverisur vendin në katër vitet e ardhshme”.

“Këto katër vite kanë me qenë shumë të vështira, sepse gjatë kësaj kohe do të merren vendime shumë të vështira, por që kanë më pas jehonë edhe për shumë vite të tjera”.

“Marrëveshja është për zgjedhje nacional në këtë moment, dhe jo për ato lokale”.

klankosova.tv

