Ardian Gjini nga AAK ka thënë se koalicioni parazgjedhor i arritur me PDK-në nuk është një tradhti ndaj elektoratit.

“Papërgjegjësia ndaj elektoratit është nëse del në fushatë dhe kërkon vota kundër një partie dhe në momentin që dalin rezultatet, bëjmë më pas koalicion. Kjo është tradhti ndaj elektoratit, por nëse votuesit i tregon çfarë po bën, atëherë mund të marrësh një rrezik ama nuk është as tradhti ndaj elektoratit as papërgjegjësi”.

“AAK ka dalur publikisht, ka hyrë në një koalicion me PDK-në dhe me këtë koalicion kërkojmë vota dhe sipas gjitha gjasave fiton bindhsëm por tradhti do të ishte nëse kërkojmë vota për diçka tjetër dhe më pas bën koalicion”.

Gjini që është i ftuar në Zona B të Klan Kosovës ka thënë se tradhti do të ishte nëse do të bëhej koalicion pazgjedhor me PDK-në derisa votat do të kërkoheshin për largim të PDK-së nga pozita.

“Nuk tradhtohtet elektorati kur bën koalicion parazgjedhore, elektorati tradhtohet nëse thua se jemi këtu me largu PDK-në, merr vota nga populli për me e largu PDK-në dhe më pas bën koalicione paszgjedhore”.

Gjini ka deklaruar poashtu se për arritjen e marrëveshjes së këtij koalicioni parazgjedhor nuk janë diskutuar shumë programet politike, por që sipas tij, konceptet bazë të programeve të secilës parti dihen.

“Nuk është e lehtë të bëhen këso koalicione por ne i dimë të gjitha programet e partive politike, mund të mos dimë detajet por konceptet programore i dimë”.

“Nuk ka befasi në konceptet programore, befasi do të ishte nëse ne si AAK është krejtësisht e majtë”.

