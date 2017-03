21:31, 29 Mars 2017

Nënkryetari i Parë i AAK-së, Ardian Gjini, në Zona B të Klan Kosovës, ka thënë se koalicioni AAK-NISMA pret që t’i fitojë zgjedhjet parlamentare, kurdo që mbahen ato.

Ai ka deklaruar se presin një rritje prej dhjetë për qind të elektoratit, se po punojnë për këtë gjë dhe se besojnë që është e mundshme të bëhet, njofton Klan Kosova.

“Ne me NISMA do të vazhdojmë në koalicion. Do ta kemi një listë të përbashkët me të”.

“Diferenca mes partive politike është afruar shumë dhe nuk janë më të pamundshme lëvizjet. Ne synojmë që t’i fitojmë zgjedhjet. Po punojmë për këtë gjë. E ndjejmë që është e mundshme. Që koalicioni jonë do të jetë fitues”.

“Ne presim që të kemi plus dhjetë për qind në këto zgjedhje, që nuk është lëvizje e madhe e elektoratit. Kjo gjë është shumë e mundshme. Ka ndodhur më parë, ndaj është e realizueshme”. /klankosova.tv