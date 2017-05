22:10, 21 Maj 2017

Nënkryetari i AAK-së, Ardian Gjini ka komentuar deklaratën e liderit të kësaj partie dhe të nominuarit për kryeministër, Ramush Haradinaj për shërbyesit civilë.

Haradinaj kishte deklaruar se ata që se meritojnë do të largohen nga Administrata Shtetërore dhe se aty do të sjellë kuadro të reja.

“Ramushi është ngutur pak dhe më pas nuk është qartësuar për atë që ka dashur ta thotë për atë që ka thënë për administratën”, ka thënë Gjini, njofton Klan Kosova.

“Bëhet fjalë për hallka, e dimë se shumica dërmuese e shërbyesve civil janë në rregull, por edhe raste kur qytetarët nuk mund të kryejnë punë”, ka shtuar ai në Magazina Zgjedhore të Klan Kosova.

“Njerëzit janë çdo ditë në kontakt dhe në gjysmën e rasteve e kanë një dert – diçka nuk ju kryhet”, ka shtuar ai.

E për këtë sipas tij dikush në administratë ka faj.

“Si shtet nuk guxojmë t’i tolerojmë, por nuk e kemi në plan t’i largojmë punës ata njerëz”.

“Duhet të identifikohet problemi dhe të zgjidhet. Nuk mund të vonohet gjithë sistemi i shtetit pse dikush nuk mund ta kryejë një punë të vogël”.

“E tha sot Ramushi dhe do ta përsërisë. Kam të drejt të flas në emër të Ramushit, punëtorëve të administratës ju them se me Ramushin kryeministër do të ndjeheni 100 herë më mirë”.

Ai ka thënë se qytetarët dhe administrata do të ndjehen më mirë me këtë koalicion.