21:14, 6 Nëntor 2017

Kandidati i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, ka thënë në Magazina Lokale në Klan Kosova, përballë kundërkandidates Mimoza Kusari-Lila, se Gjakova tashmë ka zgjedhur kryetarin e saj, pasi kanë marrë 39.8 për qind të votave, ose 17.219 sosh, njofton Klan Kosova.

“Fitorja e raundit të parë është bindëse dhe një numër i madh e ka marrë vendimin. Zgjedhja tashmë është bërë. Tani duhet të punojmë edhe me pjesën tjetër të qytetarëve”, pohoi Gjini.

“Ne do ta kërkojmë besimin edhe drejtpërdrejtë nga qytetarët, por edhe nga partitë me të cilat kam biseduar tashmë. Me datën 20 nëntor të zgjohemi ndryshe, më të fuqishëm, me vullnet të ri për punë”.

“Gjitha strukturat dhe gjithë anëtarësia janë shumë të mobilizuar, pasi tashmë e kemi fitoren”.

klankosova.tv