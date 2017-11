22:37, 6 Nëntor 2017

Ardian Gjini ka premtuar se klubi i futbollit nga Gjakova, FC Vëllaznimi, 100 vjetorin do ta festojë në stadium të ri, pasi ai, bashkë me nivelin qendror, do të angazhohet që të ndërtohet.

Kandidati i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës premtoi se me 2027, atëherë kur bëhet edhe 100 vjetori i themelimit të klubit që tani quhet Vëllaznimi, por që ishte themeluar me emrin “Shpata e Kosovës” në vitin 1927, do të jetë gati edhe stadiumi i ri i qytetit.

“100 vjetorin Vëllaznimi do ta pres në stadim të ri”, tha Gjini.

