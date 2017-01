15:53, 13 Janar 2017

Me iniciativë të kryetarit të Komunës së Gjilanit, Lutfi Haziri, të hënën span>Kuvendi i Komunës do ta shpall qytetar nderi i Gjilanit ambasadorin William G. Walker, i cili edhe do të jetë i pranishëm në këtë seancë.



Seanca solemne mbahet në sallën e mbledhjeve të Kuvendit të Komunës së Gjilanit, në orën 11:00, bëhet e ditur në një kumtesë për media të kësaj komune, transmeton Klan Kosova.

