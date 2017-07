15:08, 3 Korrik 2017

Komuna e Gjilanit i ka bërë të gjitha përgatititjet që fushata e korrje-shirjeve gjithandej territorit të komunës të kalojë sipas planifikimit.

Kështu ka bërë të ditur sot drejtori i Bujqësisë në Gjilan, Ramiz Ramadani, gjatë takimit me pronarët e autokombanjave të kësaj komune, numri i të cilëve sivjet është 68.

Ramadani ka thënë se komisioni ka vizituar të gjithë pronarët e autokombajnave me qëllim të verifikimit nëse ata janë të gatshëm për fillimin e fushatës së korrjeve për këtë kohë dhe presim që të bëjmë hapjen e fushatës, në momentin që vlerësohet nga komisioni se gruri në arat e Gjilanit është i pjekur në standardin e kërkuar, njofton Klan Kosova.

“Bashkë me komisionin përkatës kemi vizituar autokombajnerët, të cilët fushatën e korrje-shirjes do ta përmbyllin për rreth dy javë pune nëse edhe kushtet klimatike do të jenë të favorshme. Kemi kërkuar të gjitha përgatitjet në aspektin teknik të kombanjave në mënyrë që korrja e drithit të bëhet sipas standardeve. Edhe këtë vit Ministria e Bujqësisë ka rekomanduar çmimin prej 100 euro për një hektar. Fushatën do ta hapim me t’u plotësuar kushtet që janë primare për fillimin e kësaj fushate, siç është pjekja e grurit dhe kushte te tjera të domosdoshme”, ka thënë Ramadani.

Më tej Ramadani ka thënë se edhe pikat grumbulluese këtë vit janë të mjaftueshme dhe se presin rendimente të mira të bukës së motmotit.

Interesante