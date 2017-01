11:03, 17 Janar 2017

Nën udhëheqjen e kryetarit të Komunës së Gjilanit, Lutfi Haziri, është mbajtur sot mbledhja e Bordit të Drejtorëve, që është e treta për vitin 2017 dhe është transmetuar drejtpërdrejt në radiot lokale.

Haziri dhe drejtorët komunalë, kanë prezantuar objektivat e qeverisë komunale për vitin 2017, ndërkaq ka bërë thirrje për qytetarët që brenda shtatë ditëve t’i prezantojnë kërkesat e tyre për investime në zyrat e Komunës.

“Prej sot, qytetarët e Gjilanit kanë kohë shtatë ditë për t’i paraqitur kërkesat e tyre për investime. Do t’i shqyrtojmë me kujdes dhe do t’i fusim në kuadër të planifikimit për investime në qytet dhe fshatra”, ka thënë Haziri.

I pari i Gjilanit ka konfirmuar se sivjet do të nis edhe projekti më i madh i Anamoravës, autostrada Konçul-Përlepnicë-Bresalc- Verbicë e Zhegocit-Banullë, ndërkaq ka shtuar se do të vazhdoj ndërtimi i shtëpive për familjet në nevojë, sikurse edhe rindërtimi i tyre.

Në këtë takim, u tha se në plan të punës është edhe transporti publik, modernizimi i Stacionit të Autobusëve, modernizimi i Tregut të Gjelbërt, ndërtimi i QKMF-së në Gjilan dhe ndërtimi i QMF-së në Llashticë.

“Përveç tjerash, sivjet jam shumë i lumtur që subvencionet në bujqësi e kalojnë shumën 1 milionë euro”, u shpreh Haziri.

Kryetari Haziri, në fund të takimit ka thënë se Gjilani e ka kthyer vëmendjen e qeverisë dhe shumë miqve në Europë dhe Amerikë sa i përket investimeve, ndërkaq ka përmendur edhe brendet që tashmë po identifikohet kjo Komunë.

