20:00, 11 Korrik 2017

Dega e Lidhjes Demokratike të Kosovës në Gjilan është drejt fundit të debatit të brendshëm pas zgjedhjeve të jashtëzakonshme dhe fillimit të zbatimit të politikave lokale për Gjilan.

LDK përmes një komunikate ka bërë të ditur se deri në fund të muajit do të punohet me lagje, fshatra, grupe të interesit, e OJQ, me qëllim të finalizimit të listës përfaqësuese për Kuvend Komunal dhe emrit konsesual për nominimin e pritur për kryetar të Komunës, njofton Klan Kosova.

Interesante