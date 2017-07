14:00, 10 Korrik 2017

Tashmë që e kanë bërë publike lidhjen e tyre, reperi Gjiko dhe Moderatorja Elita Rudi, nuk ndalen së postuari fotografi me njëri tjetrin.

Fillimisht ishte Elita ajo që ndau me ndjekësit e saj në Instagram foto nga pushimet në Santorini ku ishte e shoqëruar me partnerin e saj Gjikon, përcjellë Klan Kosova.

Por kësaj here shkrepja e radhës vjen e publikuar nga Gjiko, i cili ka ndarë me ndjekësit e tij në Instastory një foto nga shtrati së bashku me Elitën.

Të përqafuar dhe me shikime plot dashuri, këto janë të rejat e fundit nga çifti.

