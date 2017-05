11:34, 18 Maj 2017

Damian Gjiknuri, drejtuesi politik i Partisë Socialiste për qarkun e Vlorës thotë se PD i janë dhënë garanci që nuk i ka asnjë opozitë e botës.

“Nga dëshira e mirë, edhe nga kërkesa e partnerëve ndërkombëtarë, ju ofrua diçka në tavolinë Partisë Demokratike. I thamë dakord, do të japim garanci që si ka asnjë opozitë e botës, jo ju kur ishit në qeveri e ne në opozitë që nuk bëhej fjalë të kishim ndonjë garanci. Madje u thamë se u jepnim mundësinë edhe për pjesëmarrje në qeveri, por me kushtin që zgjedhjet nuk mund të shtyhen siç mendonin ata në Shtator, Tetor apo pa fund”, theksoi Gjiknuri duke komentuar lëvizjet politike dhe qëndrimet e Partisë Demokratike.

Duke pranuar që gjatë 4 viteve ka dhe shumë gjëra që nuk janë bërë, Gjiknuri insistoi se askush tjetër gjithësesi përveçse Partisë Socialiste nuk ka bërë dhe nuk bën dot më shumë për Vlorën, shkruan TCH, përcjellë Klan Kosova.

“Nuk i kemi bërë të gjitha dhe unë jam i pari që them se kemi lënë shumë gjëra pa bërë por nuk ka asnjë parti tjetër që do të bënte më shumë për Vlorën dhe po e them se nuk ka asnjë parti tjetër që do të bëjë më shumë për Vlorën. Prandaj, të gjithë për Partinë Socialiste. Fitore! Fitore!”, tha Gjiknuri.

Interesante