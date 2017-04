12:58, 16 Prill 2017

Liverpooli do të luftojë me Bayern Munchen që ta transferojë sulmuesin e Borussia Dortmund, Christian Pulisic, sipas The Mirror, transmeton Klan Kosova.

Reprezentuesi i Amerikës llogaritet si një nga talentet më të mira në botën e futbollit, dhe thuhet se gjermani Jurgen Klopp e ka në listën e tij për stinorin e ardhshëm.

Liverpooli do të ketë konkurrencë për transferimin e tij jo vetëm nga bavarezët, por edhe rivali i tyre në Angli, Tottenham.

