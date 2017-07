8:33, 14 Korrik 2017

Chelsea dhe Liverpool janë duke garuar për të nënshkruar me sulmuesin e Borussia Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang.

Të dy klubet janë në kontakt me përfaqësuesit e 28 vjecarit, për një transferim të mundshëm, me Liverpool më favorit për shkak të raporteve të sulmuesit me Jurgen Klopp.

