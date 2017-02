10:25, 8 Shkurt 2017

Mbrojtësi i Barcelonës, Aleix Vidal ka bërë një gjest të turpshëm në përfundim të ndeshjes kundër Atletico Madridit të vlefshme për gjysmëfinalen e Copa del Rey.

Kamerat e kanë kapur Vidal duke ia treguar gishtin e mesit trajnerit të Atletico Madridit, Diego Simeone, në përfundim të ndeshjes.

Barcelona u kualifikua në finale por ka humbur Luis Suarez i cili së bashku me Sergio Roberto u ndëshkuan me karton të kuq, ndërkohë që Aleix Vidal me shumë mundësi do ta humbasë finalen pas provave televizive.

Interesante