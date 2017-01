15:37, 5 Janar 2017

Gjermania do të bëjë një donacion prej katër helikopterëve ushtarak H145M për Serbinë, shkruan revista e përjavshme britanike IHS Jane’s Fedence, transmeton Klan Kosova.

Në këtë artikull është përmendur se Serbia është pajtuar që t’i blejë nëntë helikopterë të këtillë nga Airbus Helicopters.

Por që në faqen e Jane’s Defence sipas raportimeve të pakonfirmuara thuhet se Gjermania do të dhurojë katër helikopterë shtetin serb, e që kjo do t’i mundësonte flotës serbe të operonte me dhjetë sish, ku gjashtë të ri do të shkonin për ushtrinë dhe tre të tjerë policisë.

Interesante