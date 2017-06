16:06, 14 Qershor 2017

Qeveria gjermane ka dhuruar donacion për mirëmbajtjen e automjeteve të FSK-së, në vlerë të 50.000 eurove

Ceremonia e pranim-dorëzimit të donacionit gjerman u bë në Brigadën e Mbështetjes Operacionale të kazermës “Adem Jashari” në Prishtinë, ku ishin të pranishëm drejtori i Drejtorisë për Operacione në Ministrinë për Forcën e Sigurisë së Kosovës, gjeneral brigade Zymer Halimi, zëvendësambasadorja e Gjermanisë në Kosovë, Chrisitna Gehlsen, koloneli Gjerman Michael Gierse, shefi i Shtabit të Komandës së Forcave Tokësore (KFT), kolonel Naim Haziri si dhe eprorë të FSK-së.

Me rastin e pranim-dorëzimit të këtij donacioni, gjenerali Zymer Halimi, në emër të FSK-së ka falënderuar zëvendës ambasadoren Gehlsen për mbështetjen dhe ndihmat e vazhdueshme që Qeveria e Gjermanisë po jep për FSK-në.

“Falënderojmë shtetin gjerman për kontributin qe është duke e dhënë në vazhdimësi në fushën e logjistikës për Forcën e Sigurisë së Kosovës. Ne do vazhdojmë më trajnime të ndryshme, me qëllim të ngritjes dhe aftësimit të pjesëtarëve tanë. Të gjitha këto pajisje më se të nevojshme për ne, të dhuruara sot nga shteti Gjerman, do t’i fusim në përdorim ”, transmeton Klan Kosova.

Interesante