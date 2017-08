16:24, 12 Gusht 2017

Të gjithë e dimë se ndarja është një periudhë e tmerrshme, madje edhe kur lidhja nuk ka qenë aq e mirë. Më e tmerrshmja është kur ju lënë pa asnjë paralajmërim dhe pa asnjë shpjegim se ku keni gabuar. Përvojat e ekspertëve në punën me femrat me zemra të thyera, kanë regjistruar sasi të mëdha të ndjenjës së fajit dhe revizionimit të asaj se ku kanë gabuar dhe çfarë kanë mundur të bëjnë ndryshe.

Mos mendoni se ju jeni problemi

Mos e përvetësoni fajin, nuk jeni ju fajtore, mos e merrni fajin në llogari të juajën. Ju keni qenë dy ersona në lidhje andaj faji nuk mund t`i takojë vetëm njërit. Nëse ju ka braktisur, ai vetë ka dëshiruar të shkojë, ka pasur arsyet që atij i janë dukur logjike andaj mos u merrni me atë se çfarë keni mundur të bëni për të shpëtuar lidhjen. Në lidhjen tuaj ka pasur probleme të cilat nuk keni mundur t`i zgjidhni andaj zgjidhja më e mirë ka qenë ndarja.

Ju mund të riktheni kontrollin e jetës suaj

Përqëndrohuni në hulumtimet konstruktive të jetës, ndoshta kjo do ju ndihmojë që të gjeni diçka të re. Ju nuk mund të kontrolloni situatën apo të ndryshoni atë që veçmë ka ndodhur, mirëpo mund të ndryshoni reagimin dhe qasjen tuaj ndaj problemit. Nëse do të mundoheni pak rreth kësaj, do të jeni shumë e kënaqur.

Të jeni mirënjohëse, është diçka shëruese

Falënderimi është një armë e mirë në arsenalin e luftës kundër zemrës së thyer. Kur ndjeheni keq, vetëm kujtoni momentet e bukura në jetën tuaj, personat të cilëve u jeni mirënjohëse, dhe menjëherë gjendja juaj do të përmirësohet. Kur jeni mirënjohëse për përvojat që i keni pasur në atë lidhje, atëherë jeni e shëruar tërësisht.

Kuptojeni ndarjen si një mundësi për t`i kushtuar më tepër vëmendje vetes

Lidhja nënkupton që mos të kesh shumë kohë të merresh me veten pasiqë je e koncentruar tek partneri. Lidhja ju bën që të përshtateni me dikë tjetër, të ndryshoni dhe ndonjëherë edhe të harroni se kush jeni, shkruan femra.net. Kur është hera e fundit që keni bërë maskë në fytyrë, piling, depilim, kur keni kaluar së fundmi orë të tëra në vaskë ? Tani është momenti të rigjeni veten tuaj dhe të filloni nga fillimi.

Është tërësisht në rregull të ndjeheni ashtu si ndjeheni

Përballeni me ndjenja të përziera dhe me kalimin e kohës ndjenjat u bëhen edhe më kundërthënëse duke shkaktuar konfuzion. Ndonjëherë do gëzoheni se jeni ndarë nga ai dhe problemet të cilat i ka sjellur, në anën tjetër do ju mungojë. Gjëja më e mirë që mund të bëni është të pranoni ato ndjenja dhe t`i jepni vetes kohë dhe hapsirë për t`u ndjerë ashtu si ndjeheni. Është mundësi e mirë që të jeni vetja dhe të zbuloni sërish vetveten.

Interesante