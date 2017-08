21:05, 11 Gusht 2017

Ne të gjithë e dimë se kurrë nuk duhet të huazoni krehrin ose furçën e dhëmbëve një personi tjetër, transmeton Klan Kosova.

Megjithatë, ka shumë gjëra të tjera personale që herë pas here i ndajmë me të tjerët, por me të vërtetë nuk duhet.

Ekziston një listë e gjërave që nuk duhet të kenë më shumë se një pronar.

Shikoni cilat janë ato:

Buzëkuqin

Kufjet

Karficet me të cilat i rregulloni flokët

Deodorantin

