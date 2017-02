15:12, 20 Shkurt 2017

Gjeografi, Fitim Humolli, ka dhënë dorëheqje nga Komisioni Qeveritar për matjen e territorit të Kosovës, njofton Klan Kosova.

Humolli në shpjegimin e arsyeve për dorëheqje nga ky komision ka thënë se matja e territorit në kushte të tilla është e pamundur.

Ai shton se madje edhe vet arsyeja e pjesëmarrjes së tij në këtë komision ishte që të shpjegonte se matja ishte a pamundur dhe që të bindte anëtarët e komisionit dhe nëpërmjet tyre Qeverinë e Kosovës të tërhiqeshin nga ide të tilla.

Matja e territorit të vendit ishte iniciuar si kërkesë nga ana e kryeministrit të Kosovës, Isa Mustafa, pas akuzave të opozitës, por edhe disa deputetëve në pushtet, se me Marrëveshjen për shënjimin e vijës kufitare me Malin e Zi, Kosova ka humbur mbi 8 mijë hektarë territor.

Përfaqësuesit e Qeverisë së Kosovës, kanë deklaruar se kjo matje nuk do të marrë shumë kohë dhe se me anë të këtij procesi do t’i jepet një përgjigje profesionale dhe shkencore pyetjes se a ka humbur apo jo territor shteti i Kosovës me marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi.

