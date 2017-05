22:13, 29 Maj 2017

Problemet kryesore në sektorin e ekonomisë në Kosovë si papunësia, deficiti tregtar, i cili është duke u thelluar, trendi i rënies së investimeve të huaja direkte e rritja e shpejtë e borxhit ekonomik, janë çështjet që do t’i adresoj koalicioni PDK-AAK-NISMA, ka deklaruar anëtari i PDK-se, Besim Beqaj.

“Kemi analizuar në detaje gjendjen ekonomike dhe kemi konstatuar që ka ngecje të theksuara. Në përgjithësi sfida më e madhe, për të cilën kemi dhënë zgjidhje me platformën e re, është rritja ekonomike e brendshme. Do të fokusohemi në fuqizimin e sektorit privat. Gjenerator kryesor i zhvillimit ekonomik duhet të jetë sektori privat” ka thënë Besim Beqaj në një intervistë në Magazinën Zgjedhore të Klan Kosovës.

Tutje Beqaj ka thënë që në plan programin e këtij koalicioni, bën pjesë themelimi i Gjykatës Ekonomike, që ka për qellim eliminimin e burokracisë dhe themelimi i Agjensionit Zhvillimor në përkrahje të investitorëve lokal.

“Ne do të themelojmë Gjykatën Ekonomike, do të krijojmë qendra ku qytetarët dhe investitorët do të marrin informacionet e duhura dhe të sakta, do të eliminohet burokracia që rrjedhimisht do të eliminoj kontekstet e shumta që janë në biznes. Gjithashtu mendojmë ta themelojmë një agjension zhvillimor, që t’i përkrah investitorët lokal, me ide e trajnime pse jo edhe financiarisht” ka thënë Beqaj, njofton Klan Kosova.

