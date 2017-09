11:09, 12 Shtator 2017

Të dielën në Prishtinë, një person ka raportuar se përderisa ka qenë duke rinovuar banesën , ka hasur në dy armë të gjata.

Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitet përkatëse me ç ‘rast kanë konfiskuar një armë automatike MP5 me një karikator me dhjetë fishekë te cal. 9 mm, dhe një armë tjetër automatike me katër karikator me 86 fishekë te cal. 7.65 mm., njofton Policia e Kosovës, transmeton Klan Kosova.

