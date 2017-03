Franca dhe Spanja u ndeshën në miqësoren e mbrëmshme, lojë të cilën e fitoi Spanja me rezultat 0:2.

Në penaltinë e ekzekutuar nga David Silva, në minutën e 68-të, Olivier Giroud kishte bërë me gisht në anën e djathtë të portës, duke i treguar portierit të tij Hugo Lloris se ku do të godasë Silva.

Por, Lloris ishte hedhur në anën e kundërt, meqë rast Spanja kishte kaluar në epërsi 0:1, njofton Klan Kosova.

SPURS keeper Lloris should have listened to ARSENAL striker Giroud for the penalty! pic.twitter.com/lwoGCW4XDY

— ITV Football (@itvfootball) March 28, 2017