9:02, 11 Korrik 2017

Ajo është modelja më e njohur të cilën e duan të gjithë.

Kjo pasi Gigi Hadid me të vërtetë gëzon një trup tërheqës, të cilin e arrin me ushqim të shpejtë por dhe me kalori gjë të cilën të gjithë ia kanë zilinë, transmeton Klan Kosova.

22 vjeçarja është parë në një Range Rover, derisa nga ajo makinë ajo shpërbleu veten pas një dite, me ushqime të McDonalds.

Bukuroshja u pa në rrugët e Beverly Hills.



Interesante