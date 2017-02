10:18, 19 Shkurt 2017

Ajo bëri bujë të madhe me bashkëpunimin e saj me Tommy Hilfiger gjate Javës së Modës në New York.

E tani, Gigi Hadid, është shfaqur mahnitëse përderisa eci në pasarelën e Versus Versace Vjeshte/Dimër 2017, në Javën e Modës në Londër.

Përkrah saj ishte edhe motra e saj Bella, 20 vjeçare.

Supermodelet treguan format e tyre fantastike në dizajnet unike të kësaj linje.

Interesante