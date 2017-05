Ne mes endrres dhe realitetit nuk ka asnje ndryshim, sepse ti di te besh realitet gjithcka qe kam enderruar .. @marina_vjollca po e pres me padurim diten kur te te shoh 👰🏼

A post shared by GETOAR SELIMI (@ghettogeasy) on May 13, 2017 at 10:16am PDT