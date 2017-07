23:38, 24 Korrik 2017

Në parkun e Gërrmisë, në orët e para të mëngjesit është hapur Kampi për të Rinjtë e Diasporës, njofton Klan Kosova.

Anell Bajra, zyrtar i Ministrisë së Diasporës, tha se ky kamp do të zgjasë nga data 24 korrik e deri më 28 korrik dhe është për grupmoshat 14-17 vjet.

“Ka për të pasur aktivitete socializuese dhe vizita në vende historike”, tha Bajra në Orën e Fundit të Klan Kosovës lidhur me aktivititetet që të rinjtë do t’i kenë në këtë kamp.

Në anën tjetër, Blerina Muqolli nga OJQ-ja “Toka” po ashtu tha se ky kamp do të ketë shumë aktivitete dhe se programi është i përpunuar me shumë kujdes në mënyrë që t’i lidhin vendet e diasporës me Kosovën.

“Kemi dizajnin, ku kampistët mësojnë më tepër rreth dizajnit dhe shprehin talentin e tyre, kemi mendimin kritik, të dalin prej kutisë ku zakonisht jemi të prirur të mendojmë”, tha Muqolli.

Përpos kësaj, ajo tha se kanë vizita të ndryshme për ta njohur Kosovën ku do të vizitojnë vendet si Mirusha në mënyrë që të njihen me bukuritë e Kosovës.

“Pikërisht programi jonë i ndërlidhë të dy kulturat”, tha Muqolli, duke shtuar se pika më e fortë e këti kampi është që të dyja kulturat janë të ndërlidhura dhe se këtu e gjejnë veten të gjithë, edhe ata që jetojnë në Kosovë por edhe ata që jetojnë jashtë Kosovës.

Ndërkaq, Bajra bëri të ditur që aktualisht në kamp janë 35 persona, kryesisht prej vendeve të diasporës si Gjermania, Austria, Suedia, Anglia dhe vendet tjera.

“Jemi shumë të kënaqur për pjesëmarrjen në këtë kamp”, u shpreh ai duke shtuar se ka një bashkëpunim të mirë mes Ministrisë së Diasporës dhe OJQ-së “Toka”.

Interesante