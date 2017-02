17:04, 10 Shkurt 2017

Gjatë punimeve për pastrimin e themeleve të godinës otomane të shekullit XIX, të tjera objekte, pjesë e trashëgimisë historike të qytetit, kanë dalë në dritë në Durrës.

Topi i dytë dhe predhat janë gjetur brenda strukturave të godinës osmane, që mund të ketë qenë përdorur edhe për qëllime mbrojtjeje.

“Vazhdojmë procesin e dokumentimit. Kemi një vendim paraprak në bazë të të cilit duhet të presim. Historikisht, zbulimet arkeologjike kanë rëndësinë e vetë, si me pak, ashtu dhe me shumë gjetje”, deklaron arkeologu Edi Shehu.

Gjetjet e reja duket se do të shtyjnë në kohë përgatitjen e relacionit të specialistëve të arkeologjisë me rezultatet e kërkimit mbi bazën e të cilit do Komiteti Kombëtar Arkeologjik do të vendosë mbi fatin e këtyre zbulimeve, po dhe nëse projekti për ndërtimin e sheshit publik do të ketë ndryshime për të ruajtur këtë pjesë të trashëgimisë historike të qytetit.

Historikisht që nga themelimi i tij dhe deri në ditët e sotme qyteti bregdetar është ngritur e ringritur në të njëjtin territor që përkon me atë që njihet si Durrësi i vjetër sot, raporton TCH, përcjellë Klan Kosova.

