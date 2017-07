16:01, 1 Korrik 2017

Kënga më e re nga Genc Prelvukaj në bashkëpunim me Blake, tashmë ka një datë të saktë të publikimit.

Reperi shfrytëzoi Instagramin për të ndarë lajmin me fansat e tij, duke zbuluar se të hënën me fillim të orës 14:00, projekti me emër “Hello”, lansohet, njofton Klan Kosova.

Ky është bashkëpunimi i tretë që Genci sjell brenda një periudhe të shkurtër, duke përmendur atë me Greta Koçin dhe Mimoza Shkodrën, këngë këto që patën shumë sukses që në fillim.

