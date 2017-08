10:57, 17 Gusht 2017

Anëtari i LDK-së, Bajram Gecaj ka thënë për koalicionin PAN, që nëse ata do ta foromojnë qeverinë, ajo do të jetë e ngritur mbi bazën e shantazheve dhe korruptimit.

Gecaj që koalicionit PAN i referohet se “PAN(umra)”, thotë se përpjekja e tyre për të siguruar vota, është përpjekje për ta shtyrë kohën, transmeton Klan Kosova.

Ai ka theksuar që shpreson që askush nga koalicioni LAA të mos i bashkëngjitet PAN-it.

Ky është postimi i plotë i Gecajt:

“Legjitimimi i shantazhuesve PAN(numra)

Nëse u ecë, PAN(umra) do të jetë qeveri e cila që në start do të ngrihej kryekëput mbi një bazë shantazhuese e korruptive. Përpjekja e tyre për të siguruar vota me çdo kusht është përpjekje e cila sa më shumë që kalon koha aq më shumë stërkeqet. Si e tillë, krimin, korrupsionin, shantazhin, reketin…. në një far mënyre PAN i “legjitimon” duke i ngritur në parimësi punë e metode. Kështu për herë të parë do t’u jepte edhe “mbulese legale”. Nga një krijesë e tillë askush nuk mund të pret qeverisje me duar të pastra….unë sinqerisht dua të besoj dhe të shpresoj që askush nga LDK-AKR-ALTERNATIVE nuk do t’i bashkëngjitët një “klubi “ të tillë “keqbërësish legjitim”.

Interesante