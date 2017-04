21:52, 26 Prill 2017

Zëvendësministri i Administrimit të Pushtetit Lokal, Bajram Gecaj ka thënë që shkuarja në zgjedhje në qoftë se nuk kalon demarkacioni është gabim, ngaqë krijohet precedent që në të ardhmen mund të përdoret për të shkuar në zgjedhje.

Sa i përket demarkacionit Gecaj ka thënë që tani kanë dy opsione, kërkesa e Isa Mustafës, që është paraqitur ne Bruksel, e në qoftë se nuk merr pëlqimin demarkacioni procedohet në kuvend.

“Ne dëshirojmë që kjo qeveri të zgjas deri në fund të mandatit, deri në vitin 2018. Megjithatë edhe Mustafa ka thënë që mos kalimi i demarkacionit mund ta çoj vendin në zgjedhje. Por, duhet të presim që kryeministri të kthehet nga Brukseli, të shohim a ka marrë sinjale pozitive për kërkesën e tij, ndërsa opsioni i dytë është që demarkacioni të procedohet në kuvend” ka thënë Bajram Gecaj në një intervistë në Zona B të Klan Kosovës.

Për partneritet në zgjedhjet eventuale, Gecaj ka thënë që nuk janë deklaruar për një partneritet strategjik me PDK-në, përderisa me Vetëvendosjen koalicionin e sheh vështirë të realizueshëm.

“Ne nuk kemi asnjë dokument apo deklaratë ku thuhet që do të kemi partneritet strategjik me PDK-në. Nuk ka vija të kuqe për asnjë parti politike, por tash e shoh shumë të vështirë një koalicion me VV-në siç është tani” ka thënë Bajram Gecaj, njofton Klan Kosova.

