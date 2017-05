11:27, 11 Maj 2017

Zëvendësministri i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal në largim, Bajram Gecaj nga Lidhja Demokratike e Kosovës ka folur për zgjedhjet e vitit 2014, duke thënë se po u përgjigjet të gjithë atyre që po thonë “a ju kemi thënë”?

“Si LDK provuam me gjithë forcën dhe energjinë tonë koalicionin LAN (LVAN) për më shumë se gjashtë muaj, por më së paku për fajin tonë kjo iniciativë dështoi. Qëllimi ishte ndryshimi dhe largimi i krimit e korrupsionit të instaluar thellë në institucionet shtetërore. Ishte Gjykata Kushtetuese dhe kokëfortësia e AAK-së që e prishën “lojën”, jo ne! Po të mbeteshim në atë konstelacion do të shndërroheshim veç në sejmenë të AAK-së”, ka shkruar Gecaj në llogarinë e tij në Facebook, njofton Klan Kosova.

Ai ka thënë se edhe po të ktheheshin prapa, nuk do të kishte zgjidhje më të mirë, duke iu referuar koalicionit PDK-LDK.

Më poshtë statusi i plotë i Bajram Gecaj:

Të rrinim në opozitë dhe të vazhdonte ndryshkja e partisë, keqqeverisja e institucionalizuar, por edhe që shteti të udhëhiqej nga koalicioni i krimit dhe korrupsionit;

Të udhëheqim qeverinë për herë të parë dhe të tregojmë se në këtë vend mund të qeveriset mirë dhe me duar të pastra, edhe pse vazhdimisht të vetëdijshëm me kënd po e bëjmë këtë dhe përherë të rrezikuar nga thika prapa shpinës.

Besoj se, edhe po të ktheheshin gjërat prapa, nuk do të kishim zgjidhje më të mirë. Megjithëse, këtë herë, vërtetë tradhtia e PDK-së tejkaloi të gjithë kufijtë e dinjitetit dhe ndershmërisë. Tani e kishim madje edhe të shkruar në letër (me arsye) marrëveshjen se nuk do të përkrahen iniciativat e votëbesimit ndaj njeri tjetrit. Marrëveshjet politike në përgjithësi lidhen në mirëbesim (bona fide), por PDK nuk ka gjë të mirë dhe është plotësisht e amputuar nga besimi!

Interesante