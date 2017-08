10:15, 15 Gusht 2017

Anëtari i LDK-së, Bajram Gecaj ka thënë se debati për komandantët në Kuvendin e Kosovës, është i vonuar.

Për më tepër ai ka thënë se debati i djeshëm edhe ishte patetik, i pavend dhe naiv, transmeton Klan Kosova.

“Në këtë seancë dikush e pa që më e rëndësishmja për ta thënë aty dhe në atë moment ishte mungesa e guximit të komandantëve. Pse ky përgjithësim? Çfarë ndërlidhje e djallëzores me naiven! Hiç më e mirë nuk ishte as ajo tjetra kur u tha e kundërta, po ashtu me përgjithësim”, ka thënë Gecaj.

“Përkundrazi kishte patriotizëm të vonuar dy dekada që i bënë qesharakë folësit rrahagjoks, brenda e jashtë Kuvendit të Kosovës. A bën tu tregoj dikush këtyre se lufta ka kohë që ka përfunduar, dhe se tani jemi në rrethana e dimensione krejtësisht tjera?”.

“Guximi e patriotizmi më i madh i kësaj kohe është të mos i bëhet hile qytetarëve dhe institucioneve të Republikës së Kosovës”, ka përfunduar ai në Facebook.

