1 Maj 2017

Këshilltari i Kryeminisitrit të vendit, Bajram Gecaj, i është përgjigjur Ministrit të jashtëm të Serbisë, Ivica Daçiq pas deklarimeve të tij për ”Shqipërinë e madhe”.

Në një status të publikuar në llogarinë e tij në facebook, Gecaj duke iu referuar Daciqit i cili kishte thënë se ”Shqiptarët nuk janë aq të guximshëm sa të flasin për Shqipërinë e madhe”, thotë se shqiptarët aspak nuk janë të interesuar të ndjekin luftën e masakrave deri në kufijt e gjenocidit siç ka bërë Serbia në luftërat e fundit, njofton Klan Kosova.

Veç tjerash Gecaj thotë se shqiptarët, ashtu siç edhe kanë deklaruar politikanët tonë të përgjegjshëm, do të bashkohen në familjen evropiane.

Për më shumë ja statusi i tij i plotë:

”Nëse me guxim nënkuptoni luftë me popujt fqinjë z. Daçiq, atëherë po, shqiptarët nuk janë të interesuar as të vullnetshëm të ndjekin rrugën e luftës, krimeve e masakrave deri në kufijtë e gjenocidit, ashtu siç bëri Serbia në luftërat e fundit dhe jo vetëm. Shqiptarët, ashtu siç edhe kanë deklaruar politikanët tonë të përgjegjshëm, do të bashkohen në familjen evropiane, atje ku do të jenë një element i fuqishëm, i pashmangshëm dhe shumë i rëndësishëm i paqes dhe sigurisë rajonale. Rruga e vetme për “Serbinë evropiane” do të jetë njohja sa më parë e këtij realiteti si dhe bashkëjetesa e bashkëpunimi konstruktiv ndër-fqinjësor”.

