17:34, 24 Dhjetor 2016

Nuk do të thotë që me profesionin me të cilin kemi filluar një karrierë edhe të përfundojmë me atë.

Një gazetare italiane e ka ndjekur këtë “këshillë” megjithatë ka bërë një ndryshim marramendës të profesionit të saj.

Mariagovanna Ferrante e cila punonte si gazetare që nga 2008-ta dhe vitet e fundit i kaloi si reportere në agjensionin e lajmeve ANSA, ka lënë punën e gazetarisë për t’u shndërruar ne një yll pornografie.

Tashmë ajo njihet me emrin e saj artistik Mary Rider, dhe arsyeja për këtë ndryshim, sipas saj, është që profesioni i gazetarisë nuk e bënte të ndihej e përmbushur.

