17:49, 6 Mars 2017

Gjatë ditës së nesërme, presidenti i Shqipërisë, Bujar Nishani do të vizitojë Luginën e Preshevës.

Këshilltari i presidentit të Shqipërisë, Bujar Nishani, Flamur Gashi ka bërë të ditur se kjo është hera e parë që një president i Shqipërisë viziton shqiptarët në Luginën e Preshevës.

Ai ka treguar për Info Magazine të Klan Kosovës edhe agjendën e kësaj vizite.

“Jam kthyer nga Lugina, ishim në Bujanoc dhe Preshevë. Nishani nesër do të niset nga Tirana dhe nga pika kufitare Dheu i Bardhë e do të shkojmë në Bujanoc ku do të pritemi nga kryetari, Shaip Kamberi”.

“Më pas do të shkojmë në Preshevë, ku do të ketë një takim me mësimdhënës dhe qytetarët e Preshevës”.

Gashi ka treguar se kjo vizitë do të ketë karakter festiv.

“Qëllimi i kësaj vizite është që të festojmë bashkë Ditën e Mësuesit. Vizita është e karakterit të thjeshtë, nuk shkojmë me pompozitete dhe premtime të mëdha”.

“Nishani nga fillimi ka planifikuar të vizitojë Plavën dhe Gucinë që u bë më 1 korrik dhe tash radha i ka ardhur Preshevës”.

Sipas tij, ajo që ka bërë Shqipëria për Luginën e Preshevës është pak, njofton Klan Kosova.

“Besoj që Shqipëria do të ju qëndrojë sa më afër vëllezërve tanë në trojet etnike në Luginë”.

Gashi ka thënë se vizita në Preshëevë e Bujanoc nuk po bëhet ilegalisht dhe do të bëhet duke kaluar nëpër territorin e Kosovës.

“Ne nuk po shkojmë ilegalisht në Preshevë, kemi njoftuar edhe institucionet e Serbisë. Sot gjatë gjithë kohës jemi shoqëruar nga drejtuesit e institucioneve qendrore të Serbisë”.

“Vizitën do ta bëjmë duke kaluar nëpër territorin, ku dhe më pas përsëri do të kthehemi për Gjilan. Është ftesë zyrtare e komunës së Bujanocit, Shaip Kamberi”.