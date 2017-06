19:07, 8 Qershor 2017

Arben Gashi nga Lidhja Demokratike e Kosovës, ka thënë se pretendenti i tyre për kryeministër vendi, është zgjidhja më e mirë për zhvillimin e Kosovës dhe zgjidhjen e problemeve të gjithë qytetarëve.

Gashi tutje në komentimin e tij rreth koalicioneve për zgjedhjet e parakoshme që do të mbahen më 11 qershor, tha se LDK ka në plan primar zhvillimin ekonomik dhe në lista e saj është kualitative, transmeton Klan Kosova.

Në debatin televiziv Zona Zgjedhore në Klan Kosova, Gashi tha se PDK-AAK-Nisma është koalicioni i rrezikut.

”LDK- AKR ka disa shtylla dhe është program i zbatueshëm. Kualiteti i listës së LDK-së është i plotësuar. PDK AAK Nisma është koalicion i rrezikut për Kosovën”.

”Hoti është zgjidhja më e mirë për vendin. Nëse krahasojmë këta të tre kandidatë, Haradinaj është një luftar i guximshëm por nuk ka strategji. Këto janë mënyrat që mund ta përshkruaj Haradinajn. Ai ka vullnet por nuk ka mundësi”.

”Një person që ka dëshirë por nuk ka plan, është se ai ka dëshirë për ta zhvilluar Kosovën por plani i tij është i dështuar. Kurti është protestues i zellshëm por punon pak. Asnjëherë nuk është marr shembull performanca e tij. Hoti ka një aktivitet të theksuar për punën e vet. Kam punuar me të. Është person që flet butë por vepron fort”.

”Ka referncë si një ministër i suksesshëm në aspektin e formës fiskale. Nëse krahasojmë kandidatët Hoti është personi që ka kualitete më të larta se dy kandidatët e tjerë. Rrethanat në të cilën gjendet Haradinaj janë të padrejta dhe ai në këtë rast është i pafajshëm”.

”Pika kryesore në të cilën është bazuar LDK është ekonomia. Qytetarët do të vendosin se kush do të jetë pjesë e Kuvendit të Kosovës. Dorëzoi postin tek Haradinaj. Ky është dorëzim defakto i kryetarit të PDK-së. Nëse ka një platforme në të cilën beson atëherë duhet të qëndrosh në atë. Kryetari Veseli nuk beson në platformën që vet e ka krijuar prandaj nga frika se do humbte brenda tre orësh e dorëzoi dhe postin e kryeministrit”.

