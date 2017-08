13:46, 12 Gusht 2017

Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Arben Gashi, ka thënë se Behgjet Pacolli me dhe partia e tij Aleanca Kosova e Re mund të largohen nga koalicioni me Lidhjen Demokratike të Kosovës nëse ata e vlerësojnë se ajo është gjëja e duhur dhe këtë mund ta bëjnë kur të duan, pasi askush “s’po e mban me zor”, në LAA.

Pacolli ditë më parë tha se do ua ofrojë 10 ditë LDK-së e Vetëvendosjes që të bëjnë një zgjidhje përndryshe do të rishqyrtojë opsione të tjera, pasi vendi tash e sa kohë ka mbetur i bllokuar.

“Nuk e vlerësoj hiç këtë far pune, nëse zoti Pacolli e vlerëson se nuk duhet me qenë në koalicion, ne nuk jemi duke e mbajtur me zor”, ka deklaruar Gashi për Gazetën Blic, i pyetur për deklarimin e Pacollit.

